Dirinya Dinyatakan Positif Covid-19, Elon Musk: Sesuatu yang Sangat Palsu Terjadi

PIKIRAN RAKYAT - CEO Tesla dan SpaceX, Elon Musk mengungkapkan dirinya telah melakukan empat tes virus corona.

Dalam akun Twitternya, Musk menyebut dari 4 tes tersebut, dua dinyatakan negatif dan dua dinyatakan positif Covid-19. Menurutnya, hasil tersebut menunjukkan sebuah kepalsuan.

"Sesuatu yang sangat palsu sedang terjadi. (Saya) telah diuji untuk Covid empat kali hari ini. Dua tes negatif, dua lainnya positif. Mesin yang sama, tes yang sama, perawat yang sama. Tes antigen cepat dari BD," kata Musk dalam cuitannya pada 13 November 2020, dikutip Pikiran-rakyat.com.

Something extremely bogus is going on. Was tested for covid four times today. Two tests came back negative, two came back positive. Same machine, same test, same nurse. Rapid antigen test from BD.