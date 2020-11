Dipikir Grup Pro Trump, Pendukung Bingung Tiba-tiba Masuk Komunitas Penyuka Sesama Jenis di Facebook

PIKIRAN RAKYAT - Ribuan pendukung kandidat calon presiden AS Donald Trump tertipu dan masuk ke dalam grup komunitas penyuka sesama jenis di Facebook yang bernama Gay Communists for Socialism.

Pendukung Trump tersebut tertipu karena awalnya disangka masuk dalam grup pemilihan pro-Trump.

Dikutip Pikiran-rakyat.com dari The Guardian, pada Kamis, 5 November 2020 sebuah grup Facebook bernama Stop the Steal sudah memiliki 350.000 anggota tapi dinonaktifkan karena membuat klaim Joe Biden mencuri pemilu AS.

Kurang dari 24 jam kemudian, seorang pengurus grup tersebut mengganti namanya menjadi Gay Communists for Socialism tanpa penjelasan, sehingga membingungkan anggota baru.

Banyak pendukung Trump marah dan bingung karena dibuat masuk dalam grup penyuka sesama jenis tersebut.

“Mengapa kelompok ini disebut gay communists for socialism?” keluh seorang anggota grup tersebut.

“Keluarkan saya dari halaman ini !!!!!!” tulis anggota lainnya.