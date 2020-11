Peneliti AS Kembangkan Teknologi AI yang Dapat Deteksi Penderita Covid-19 Hanya Lewat Suara Batuk

PIKIRAN RAKYAT - Orang tanpa gejala (OTG) yang terinfeksi Covid-19 memang tidak menunjukkan gejala fisik yang terlihat.

Dengan begitu, mereka cenderung tidak mencari tahu dengan menjalani tes dan tanpa sadar dapat sebarkan virus ke orang lain.

Namun, pasien OTG Covid-19 mungkin tak sepenuhnya bebas dari perubahan yang ditimbulkan virus corona.

Peneliti Massachusetts Institute of Technology (MIT) di Amerika Serikat telah mengembangkan teknologi kecerdasan buatan (AI) yang dapat mengenali batuk dari penderita Covid-19.

Peneliti MIT kini telah menemukan bahwa orang yang tidak menunjukkan gejala mungkin berbeda dari orang sehat dalam cara mereka batuk.

Dikutip Pikiran-rakyat.com dari MIT News, perbedaan ini tidak dapat diuraikan dengan telinga manusia. Tapi ternyata bisa ditangkap oleh kecerdasan buatan.

Dalam sebuah makalah yang diterbitkan baru-baru ini di IEEE Journal of Engineering in Medicine and Biology, tim tersebut melaporkan model AI yang membedakan orang tanpa gejala dari orang sehat melalui rekaman batuk paksa, yang dikirimkan orang secara sukarela melalui browser web dan perangkat seperti ponsel dan laptop.