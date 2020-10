Antivirus Avast Rilis 21 Aplikasi Android yang Sebaiknya Dihapus

PIKIRAN RAKYAT - Perusahaan pengembang antivirus Avast baru-baru ini merilis 21 aplikasi yang berbahaya bagi pengguna.

Dikutip Pikiran-rakyat.com dari Phone Arena, penelitian Avast meminta pengguna untuk menghapus 21 aplikasi yang masuk dalam kategori adware.

Fenomena adware berbahaya bukanlah hal baru, karena sudah ada sejak lama di software perangkat dalam beberapa tahun terakhir.

Baca Juga: Besok! Selasa 27 Oktober, Buruh Bakal Kembali Demo, Tuntut UMK 2021 Naik hingga Batalkan Omnibus Law

Peneliti Avast juga mengatakan aplikasi-aplikasi ini juga dipenuhi iklan ketika membukanya.

Berikut ini 21 aplikasi Android yang sebaiknya dihapus karena mengandung adware:

1. Shoot Them

2. Crush Car

3. Rolling Scroll

Baca Juga: Yamaha Lexi Punya Warna Baru, Tampil Lebih Segar Harga Sama

4. Helicopter Attack - New

5. Assassin Legend - 2020 New

6. Helicopter Shoot

7. Rugby Pass

8. Flying Skateboard

9. Iron it