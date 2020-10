Ilmuwan Temukan Gelombang Suara Tercepat, Kecepatannya Capai 36 Km per Detik

PIKIRAN RAKYAT - Para ilmuwan telah menemukan kecepatan suara yang paling cepat. Mereka menemukan gelombang suara bergerak dengan kecepatan 36 km per detik di dalam atom hidrogen padat.

Kecepatan suara pada atom hidrogen padat tersebut dua kali lebih cepat ketika melalui berlian, bahan yang paling sulit dilewati gelombang suara.

Namun, hingga saat ini, tidak diketahui apakah ada batas kecepatan atas, baik melalui benda padat maupun cair

Gelombang suara bergerak dengan kecepatan yang berbeda, tergantung pada apa yang dilalui.

Gelombang suara melewati zat padat lebih cepat daripada melalui cairan atau gas, inilah sebabnya kereta dapat didengar lebih cepat melalui rel daripada melalui udara.

Para ilmuwan menguji berbagai macam bahan, dan menemukan kecepatan suara dalam atom hidrogen padat mendekati batas fundamental teoretis.

Penelitian yang diterbitkan dalam jurnal Science Advances ini berasal dari kolaborasi antara Queen Mary University of London, University of Cambridge dan Institute for High Pressure Physics di Moskow, Rusia.