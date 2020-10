Ramai Film The Social Dilemma di Netflix, Facebook Akhirnya Buka Suara

PIKIRAN RAKYAT - Baru-baru ini Film dokumenter Netflix yang berjudul The Social Dilemma ramai diperbincangkan soal dampak media sosial terhadap kehidupan dan kesehatan mental penggunanya.

Dikutip Pikiran-rakyat.com dari Vulture, film dokumenter tersebut mengklaim menggambarkan jejaring sosial seperti Facebook menggunakan program dan algoritma untuk membuat orang tetap online, belum lagi pengaruhnya pada pemilu, diskriminasi, dan depresi serta bunuh diri.

Menurut laporan, setelah menonton film The Social Dilemma, pengguna Facebook dan Instagram akan menghapus akun mereka.

Raksasa Facebook kemudian buka suara dengan membagikan pernyataan di situs webnya pada Jumat, 2 Oktober 2020 dengan judul What 'The Social Dilemma' Gets Wrong.

Dalam pernyataan itu, Facebook mengatakan film dokumenter tersebut menutup substansi dalam sensasionalisme (dibesar-besarkan).

Facebook mengeluhkan pembuat film tidak memasukkan wawasan dari karyawan saat ini di perusahaan yang disebutkan, atau dari orang-orang yang memiliki sudut pandang alternatif.

"Alih-alih menawarkan pandangan yang berbeda pada teknologi, (film) itu memberikan pandangan yang menyimpang tentang bagaimana platform media sosial bekerja untuk menciptakan kambing hitam yang nyaman pada masalah masyarakat yang sulit dan kompleks," tulis Facebook," sebagaimana dikutip Pikiran-rakyat.com dalam blog Facebook.