Aplikasi INGENIUM Telkomsigma Raih Penghargaan International Stevie Awards 2020

PIKIRAN RAKYAT - Aplikasi Integrated Talent Management System (ITMS) dari PT Sigma Cipta Caraka (Telkomsigma), INGENIUM, mendapat apresiasi di ajang penghargaan internasional Asia-Pacific Stevie Awards 2020 dengan meraih Bronze 2020 Stevie Winner untuk kategori Award for the Innovative Use of Technology in Human Resources.

"Aplikasi INGENIUM dinilai mampu menjawab kebutuhan terhadap pengaturan kerja yang fleksibel, kerja jarak jauh, fleksibilitas jam kerja, kebutuhan akan keseimbangan kerja, serta kolaborasi, transparansi dan umpan balik terhadap pengembangan SDM menjadi fokus yang diterapkan oleh perusahaan," ujar CEO Telkomsigma, Sihmirmo Adi.

Aplikasi talent management berbasis cloud hasil rancangan Telkomsigma tersebut telah digunakan oleh lebih dari 30 pelanggan dari industri multi-segmen termasuk di dalamnya BUMN.

Baca Juga: Pukulan Telak Diplomat Muda Tentang Obsesi Vanuatu atas Indonesia, 'Simpan Khotbah Anda!'

Selain mampu melakukan fungsi pengelolaan kompetensi dan pengembangan karier yang terintegrasi, INGENIUM juga menawarkan kemampuan visualisasi dan analisis data untuk para petinggi perusahaan, serta memastikan bahwa data dapat dikompulir secara baik sehingga mengurangi potensi fraud dan perbedaan data.

Tingginya kebutuhan akan sistem pengelolaan karier pegawai yang transparan dan sistem yang memungkinkan karyawan untuk mengelola, merencanakan pengembangan dirinya secara praktis juga menjadikan INGENIUM sebagai pilihan tepat untuk menjalankan fungsi HR dalam perusahaan.

"INGENIUM akan mendorong keaktifan karyawan dalam menentukan

kariernya di perusahaan karena dalam setiap proses tahapan akan ada beberepa penilaian yang diukur sehingga (INGENIUM) membuat pegawai lebih aktif melakukan perbaikan dan pengembangan terhadap dirinya," sebut Sihmirmo.

Baca Juga: Liverpool vs Arsenal: Jurgen Klopp Komentari Komposisi Pemain The Gunners 'Sangat tak Biasa'

INGENIUM sendiri terbagi menjadi 3 sub-aplikasi yaitu ITMS, Diarium dan Cognitium. Diarium merupakan aplikasi yang mengatur proses harian karyawan seperti planning, control, dan monitoring aktivitas kerja sehari-hari. Melalui Diarium, karyawan dapat memperoleh update Informasi kepegawaian hingga melakukan reservasi terhadap fasilitas perusahaan.