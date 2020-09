BLACKPINK Resmi Berkolaborasi dengan PUBG Mobile, Ada Banyak Kejutan hingga Lightstick Gratis

PIKIRAN RAKYAT - Sebelumnya terdengar kabar BTS merilis game dengan avatar ketujuh membernya.

Kini kabar terbaru datang dari BLACKPINK, girl group dengan empat anggota tersebut resmi berkolaborasi dengan game PlayerUnknown’s Battleground (PUBG).

Kabar bahagia ini diungkap oleh agensi BLACKPINK, YG Entertainment.

Tak hanya kolaborasi, lagu How You Like That juga akan digunakan sebagai latar musik PUBG Mobile.

Hal itu menandakan seluruh pemain yang melewati lobi PUBG akan mendengarkan lagu yang dibawakan oleh Jenni, Rose, Lisa, dan Jisoo ini.

Sebagaimana diberitakan BeritaDIY.com dalam artikel "Blackpink dan PUBG Akhirnya Mengungkap Detail Kolaborasi Mereka", pihak YG Entertainment mengungkapkan bahwa lagu How you Like That akan berubah menjadi lagu terbaru Blackpink setelah 2 Oktober 2020, bertepatan dengan perilisan full album mereka bertajuk The Album.

Perayaan kolaborasi juga akan dibuat secara spesial di video pada halaman game tersebut.