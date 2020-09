Kolaborasi BLACKPINK X PUBG Mobile, How You Like That Jadi Musik Latar Game

PIKIRAN RAKYAT - BLACKPINK dikabarkan akan menjalin kerja sama dengan permainan yang digandrungi anak muda yaitu PlayerUnknown's Battlegrounds (PUBG) Mobile.

Girlgroup BLACKPINK bahkan sudah merilis foster kerja sama dengan PUBG Mobile berlatar merah muda.

Dalam poster tersebut, keempat member BLACKPINK tampak mengenakan gaun hitam dengan gaya identik permain PUBG Mobile.

Baca Juga: Jelang Liga 1 2020, Bek Persib Ardi Idrus Ungkap Hal yang Jadi Fokus Pemain Bertahan saat Latihan

Agensi BLACKPINK, YG Entertainment akhirnya buka suara terkait kerja sama yang terjalin dengan PUBG Mobile.

Dikutip Pikiran-Rakyat.com dari laman Soompi pada Kamis 24 September 2020, YG Entertainment mengungkapkan lagu BLACKPINK How You Like That akan digunakan sebagai musik latar lobi PUBG Mobile.

Lobi merupakan area yang akan dilalui semua pengguna game PUBG Mobile, sehingga pengguna di seluruh dunia akan mendengarkan musik BLACKPINK.

Baca Juga: 6 Tingkatkan Konsentrasi saat Bekerja, Salah Satunya Dengarkan Musik

Hal itu berlaku pada 2 Oktober 2020 mendatang, bertepatan dengan perilisan album perdana BLACKPINK bertajuk 'THE ALBUM'.