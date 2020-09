Pria ini Belikan Tanah di Bulan untuk Istrinya, Digunakan Sebagai Hadiah Hari Jadi Pernikahan Mereka

PIKIRAN RAKYAT - Bagi seorang pria bernama Sohaib Ahmed yang berasal dari Pakistan, pernyataan cinta 'Love you to the moon and back' bukan hanya sekedar kiasan saja.

Sohaib baru-baru ini menggegerkan netizen di Pakistan karena hal romantis yang ia berikan pada istrinya.

Pria ini diketahui membeli satu petak tanah di Bulan demi diberikan kepada sang istri untuk memperingati hari jadi pernikahan mereka.

Dikutip Pikiran-Rakyat.com dari World of Buzz Sohaib membeli tanah tersebut dengan harga 45 dolar Amerika (setara dengan Rp 667 ribu).

Pembelian tanah dibulan tersebut ia lakukan melalui sebuah website bernama Lunar Settlement Initiative (LSI).

Agar klaim tanah tersebut mendapat pengakuan dan sertifikasi hukum, Sohaib harus melakukan sesuatu hal yang saat ini belum bisa ia lakukan.

Sertifikat kepemilikan tanah di bulan yang dimiliki oleh Sohaib Ahmed World of Buzz

Ia harus mendirikan sebuah bangunan disitu secara permanen sebagai bukti adanya aktivitas manusia berada di daerah tersebut.