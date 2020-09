Crysis Remastered: Game FPS Resolusi 8K Bakal Bikin Gamers Menangis, Diluncurkan 18 September 2020

PIKIRAN RAKYAT – Crysis Remastered, game yang akan diluncurkan pada 18 September 2020 ini membuat kagum.

Pasalnya, developer mengembangkan game ini tidak tanggung-tanggung menambahkan resolusi 8K terhadap game ini seperti, pencahayaan baru, pembaharuan aset dan pantulan jejak sinar.

Game yang bertema action adventure dengan menceritakan tentang seseorang dari US Special Force yang ditugaskan untuk menyelamatkan para ilmuan yang ditangkap oleh militan Korea Utara.

Namun, ketika keadaan semakin memanas, muncul koloni alien yang tiba-tiba datang untuk invasi.

Permainan yang disuguhkan dengan karakter menggunakan nanosuit yang memberikan kekuatan, kecepatan, dan invisibility kepada pemain.

Kostumisasi pada senjata-senjata memudahkan pemain untuk bebas memasang perlengkapan pada senjata yang dimiliki.

