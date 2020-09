Sony Ungkap Harga Aksesoris PS5, Termasuk Controller DualSense

PIKIRAN RAKYAT - Sony secara resmi telah mengumumkan harga unit PlayStation 5 yang akan dijual untuk versi standard seharga 499 dolar AS atau Rp7,3 jutaan dan PS5 Digital Edition sebesar 399 dolar AS atau Rp5,9 jutaan.

Dalam acara peluncuran pada Kamis, 17 September 2020 yag bertajuk PS5 Showcase, Sony juga mengungkapkan harga-harga aksesoris terbarunya termasuk controller DualSense.

Dikutip Pikiran-rakyat.com dari The Verge, controller DualSense PS5 dibanderol dengan harga 69,99 dolar AS atau Rp1 jutaan. Harga ini lebih tinggi 10 dolar AS atau Rp140 dari controller DualShock 4 di PS4.

Pada peluncurannya, DualShock 4 saat itu dibanderol seharga 59,99 dolar AS atau Rp874.000 (kurs saat ini).

Sementara untuk charging station yang dapat mengisi ulang daya controller DualSense PS5 dibanderol sebesar 29,99 dolar AS atau sekitar Rp445.000.

Adapun headset nirkabel Pulse 3D yang akan mendukung dorongan besar Sony untuk audio 3D ditetapkan dengan harga 99,99 dolar AS (Rp1,4 jutaan), sedangkan remote media PlayStation 5 akan seharga 29,99 dolar (Rp445.000).

Terakhir kamera HD dibanderol sebesar 59,99 dolar AS atau sekitar Rp890.000. Kamera ini akan menampilkan lensa ganda 1080p dan memungkinkan pemain untuk menyiarkan diri mereka sendiri di samping alur permainan langsung dari PlayStation 5.