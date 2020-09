Prince of Persia: The Sands of Time akan Hadir Januari 2021 Mendatang

PIKIRAN RAKYAT - Para pecinta game genre Petualangan pasti tidak asing lagi mengenai serial game Prince of Persia. Game yang pertama kali di rilis pada tanggal 3 Oktober 1989 ini, menjadi salah satu game yang paling ikonik karena alur cerita petualangan yang sangat menarik.

Pengumuman mengejutkan yang dikeluarkan dari Ubisoft Forward adalah kembalinya game petulangan yang sangat melegenda, Prince of Persia: The Sands of Time Remake yang akan hadir 21 Januari 2021 mendatang.

Game petualangan yang ikonik tahun 2003 ini di remake seperti game-game lainnya yang sudah berkembang pesat saat ini.

Namun, game ini tetap difokuskan pada inti dari petualangannya agar menjaga inti permainan tetap utuh dan elemen-elemen seperti kamera, kontrol, pertarungan disesuaikan dengan standar modern.

Seperti yang tertera di website Ubisoft.com, model karakter yang baru dan musuh akan di urutkan dengan sinematik yang sama dengan peningkatan suara, pakour, dan animasi soundtrack.

Dikutip Pikiran-Rakyat.com dari gamesradar.com, pertama kalinya Ubisoft kembali ke alur cerita Sands of Time sejak The Forgotten Sands tahun 2010 sejak dijatuhkan oleh game Assassin's Creed yang terkenal selama satu dekade.

Prince of Persia: The Sands of Time Remake ini akan sangat menarik karena akan ada akis-aksi yang lebih banyak dan cerita petualangannya yang ikonik menjadikan game ini semakin ditunggu-tunggu oleh para penggemar game Ubisoft. Game ini akan hadir di PS5, Xbox Series X, dan Xbox Series S di masa depan.***(Muhammad Rohmatulloh)