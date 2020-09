Cara Menghemat Baterai HP iPhone dengan Mudah, Cukup Ubah Pengaturan Ini

PIKIRAN RAKYAT - Baterai Iphone dikenal sangat boros namun hal tersebut tergantung dari pemakian handphone tersebut.

Namun ternyata baterai Iphone bisa dihemat dengan cara yang mudah.

Dikutip Pikiran-Rakyat.com melalui akun TikTok @teriyuloh, simak caranya.

Cara Menghemat Baterai HP iPhone

1. Masuk ke Setting lalu klik Siri & Search

2. Setelah masuk ke Siri & Search, matikan tombol Suggestion in Search, Suggestions in Look Up, dan Suggestions on Lock Screen.

3. Lalu kembali ke Setting