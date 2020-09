Tikus yang Pernah Dikirim ke Stasiun Luar Angkasa Kembali ke Bumi dengan Tubuh Berotot

PIKIRAN RAKYAT - Ilmuwan melaporkan tikus mutan (mighty mice) yang pernah dikirim ke Stasiun Luar Angkasa Internasional (ISS) kembali ke Bumi dengan tubuh berotot seperti binaragawan.

Temuan yang dilaporkan ilmuwan pada Senin, 7 September 2020 ini menjanjikan untuk mencegah kehilangan otot dan tulang pada astronot dalam perjalanan luar angkasa yang berkepanjangan seperti misi Mars, serta orang-orang di Bumi yang terkurung di tempat tidur atau membutuhkan kursi roda, seperti dikutip Pikiran-rakyat.com dari AP News.

Tim peneliti yang dipimpin oleh Dr. Se-Jin Lee dari Laboratorium Jackson di Connecticut, Amerika Serikat mengirim 40 tikus hitam betina muda ke stasiun ISS pada bulan Desember 2019 lalu menggunakan roket SpaceX.

Dalam sebuah makalah yang diterbitkan dalam Proceedings of the National Academy of Sciences, Lee mengatakan 24 tikus biasa yang tidak diobati kehilangan massa otot dan tulang yang cukup besar dalam keadaan tanpa beban.

Namun, 8 tikus yang direkayasa secara genetik yang diluncurkan dengan otot ganda mempertahankan bentuknya. Otot tikus-tikus ini tampaknya sebanding dengan tikus serupa yang tetap tinggal di Pusat Antariksa Kennedy NASA.

Delapan tikus normal yang menerima perawatan seperti mighty mice di luar angkasa kembali ke Bumi dengan otot yang jauh lebih besar.

Perawatan melibatkan pemblokiran sepasang protein yang biasanya membatasi massa otot pada tikus.