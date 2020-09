Tertangkap, Penampakan Detail Matahari, Terdiri Atas Banyak 'Sel' Seukuran Texas

PIKIRAN RAKYAT - Meskipun Matahari memiliki jarak lebih dari 93 juta mil atau 149 juta km dari Bumi, tetapi foto yang baru saja ditangkap oleh teleskop terbesar di Eropa, memberikan penampakan yang paling detail dan belum pernah dilihat peneliti sebelumnya.



Dikutip Pikiran-rakyat.com dari Daily Mail, foto yang diambil menggunakan teleskop GREGOR ini, memberikan tampilan terdekat dari struktur rumit sekecil 30 mil (48 km) di permukaan Matahari yang tampak berapi-api.



Dalam foto ini, ilmuwan menangkap detail dari evolusi bintik matahari dan desain plasma surya.

Foto ini juga menjadi yang paling beresolusi tinggi diamati teleskop Eropa.

Tim peneliti mengaitkan teleskop ini sebagai optik baru, yang mampu menyelidiki medan magnet, konveksi, letusan dan bintik Matahari dengan sangat detail.

*Bintik Matahari diamati dalam resolusi tinggi yang ditangkap oleh teleskop GREGOR pada panjang gelombang 430 nanometer/ University of Freiburg, Institut Fisika Matahari Leibniz (KIS) via Daily Mail

Menurut para astronom, foto tersebut seolah-olah seseorang melihat jarum di lapangan sepak bola dari jarak satu kilometer.



Bintang terdekat kita tercakup dalam banyak struktur mirip seperti sel, masing-masing seukuran negara bagian Texas, AS. Ini merupakan produk dari gerakan konveksi hebat yang mengangkut panas dari dalam interior Matahari.



"Ini adalah proyek yang sangat menarik, tetapi juga sangat menantang. Hanya dalam satu tahun kami mendesain ulang sepenuhnya optik, mekanik, dan elektronik untuk mencapai kualitas foto terbaik," kata Dr. Lucia Kleint selaku pemimpin proyek dan teleskop surya Jerman di Tenerife.

Kleint dan timnya membuat terobosan pada bulan Maret 2020 lalu saat berada di bawah penguncian virus corona yang memungkinkan mereka untuk melihat matahari dari dekat.



Dr. Svetlana Berdyugina, profesor di Albert-Ludwig University of Freiburg di Jerman dan Direktur Leibniz Institute untuk Solar Physics (KIS), mengaku sangat senang dengan hasil foto tersebut.



Namun, dia mengatakan proyek itu agak berisiko karena pemutakhiran teleskop semacam itu biasanya memakan waktu bertahun-tahun, tetapi kerja tim yang hebat dan perencanaan yang cermat telah menghasilkan kesuksesan melihat detail foto Matahari.

Foto detail Matahari terbaru ini mengikuti foto pertama yang diperoleh pada bulan Juli 2020 oleh tim yang bekerja dengan Teleskop Surya Inouye di Hawaii. Di lokasi ini para astronom menganalisis detail permukaan Matahari dan mempelajari lebih lanjut tentang bagaimana cuaca luar angkasa terbentuk.



"Di Bumi, kita dapat memprediksi apakah akan turun hujan cukup banyak di mana pun di dunia dengan sangat akurat, tetapi cuaca luar angkasa belum ada," kata Matt Mountain selaku Presiden Association of Universities for Research in Astronomy di bulan Juli 2020 lalu.



"Yang kami butuhkan adalah memahami fisika yang mendasari di balik cuaca antariksa, dan ini dimulai dari Matahari, yang akan dipelajari oleh Teleskop Surya Inouye," tambahnya.***