Cara Pakai Aplikasi Android di PC Windows 10, Resmi dari Microsoft

PIKIRAN RAKYAT - Berkat adanya pembaruan aplikasi Your Phone oleh Microsoft, pengguna kini dapat mengakses aplikasi-aplikasi Android di Windows 10. Namun, hingga saat ini baru tersedia untuk jajaran HP Samsung Galaxy.

Dikutip Pikiran-Rakyat.com dari CNET, pembaruan pertama kali diumumkan secara resmi pada acara Samsung Unpacked 5 Agustus 2020 lalu. Hal ini memungkinkan pengguna menyematkan aplikasi Android ke Taskbar atau menu Start di PC Windows 10 agar dapat akses cepat dan lebih mudah.

Untuk saat ini, fitur ini baru diluncurkan dan tersedia untuk ponsel Samsung Galaxy. Anda dapat menemukan daftar HP yang didukung oleh Microsoft di laman berikut (klik di sini).

Hal-hal yang diperlukan untuk menjalankan aplikasi Android di PC Windows 10

Selain HP Samsung Galaxy (untuk saat ini), Anda memerlukan menjalankan pembaruan Windows 10 pada Oktober 2019 atau yang lebih baru.

Anda dapat memeriksa versi yang dijalankan di PC dengan membuka Settings > Updates & Security > Check for update.

Anda juga memerlukan versi terbaru dari aplikasi Your Phone dan Link to Windows. Untuk ponsel, harus menjalankan Android minimal 9.0 atau lebih tinggi dengan integrasi Link to Windows.

Terakhir, ponsel dan komputer Anda harus berada di jaringan Wi-Fi yang sama agar fitur tersebut berfungsi.