Hore! Tunjangan Cair, PNS Dapat Pulsa dan Paket Data Maksimal Rp400.000 per Bulan

PIKIRAN RAKYAT - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati resmi memberikan tunjangan pulsa atau biaya paket data kepada seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ada di Kementerian dan Lembaga (K/L).

Tidak semua PNS dapat pulsa dan bantuan paket data internet.

Tunjangan hanya diberikan kepada pegawai yang dalam pelaksanaan tugasnya sebagian membutuhkan komunikasi daring (online).

PNS dapat pulsa dan bantuan paket data untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan dan kegiatan operasional.

Mengingat pelaksanaan kerja dilakukan di rumah atau Work From Home atau WFH.



Pengumuman ini tertuang dalam Keputusan Menteri Keuangan (KMK) nomor 394 tahun 2020 tentang biaya paket data dan komunikasi, bertanggal 31 Agustus 2020.

"Bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan dan kegiatan operasional kepada ASN maka perlu diberikan biaya paket data dan komunikasi," demikian dikutip dari Keputusan Menteri yang diterima Pikiran-rakyat.com tersebut.



Tunjangan biaya paket data dan komunikasi ini diberikan minimal Rp200.000 dan maksimal Rp400.000.



Pertama, besaran tunjangan Rp400.000 per orang per bulan diberikan kepada pejabat setingkat eselon I dan II.

Kedua, sebesar Rp 200.000 per bulan per orang kepada pejabat setingkat eselon III ke bawah.



"Biaya paket data dan komunikasi sebagaimana dimaksud hanya dapat diberikan kepada pegawai yang dalam pelaksanaan tugasnya sebagian besar membutuhkan komunikasi secara daring (online)," isi KMK tersebut.



Selain itu, untuk mahasiswa yang mengikuti kegiatan belajar dan mengajar secara daring dan masyarakat yang terlibat dalam kegiatan daring yang bersifat insidentil dapat diberikan paket data sesuai kebutuhan paling tinggi sebesar Rp150.000 per orang per bulan.

"Pada saat keputusan Menteri ini mulai berlaku, segala pemberian biaya paket data dan komunikasi yang ditetapkan sebelum KMK ini ditetapkan, dinyatakan tidak berlaku," isi KMK tersebut.



Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 31 Agustus 2020 sampai dengan 31 Desember 2020.***