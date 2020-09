Mulai Oktober 2020, Pokemon Go akan Hentikan Total Dukungan di Android dan iOS Tertentu

PIKIRAN RAKYAT - Mulai bulan Oktober 2020, game Pokemon Go tidak dapat lagi diakses oleh pengguna yang menggunakan perangkat Android dan iPhone tertentu.

Hal ini dikarenakan adanya pembaruan dari Pokemon Go sendiri.



Niantic selaku developer Pokemon Go mengumumkan bahwa game tersebut akan berhenti mendukung perangkat yang menjalankan Android 5, iOS 10 dan iOS 11.

Untuk pemilik Apple, secara khusus, game tersebut tidak akan berfungsi lagi di iPhone 5s dan iPhone 6, meskipun sudah menginstal pembaruan iOS 12 di dalamnya.



“IPhone 5S dan 6 hanya memiliki 1 GB RAM, dan kami tidak ingin menahan pengembangan dan implementasi fitur untuk sebagian besar pemain yang memiliki ponsel yang lebih kuat,” kata Niantic, seperti dikutip Pikiran-rakyat.com dari The Verge.



Informasi ini dibagikan oleh akun Twitter Pokemon Go mengkonfirmasi dua ponsel lama iPhone 5S dan iPhone 6 tidak akan bisa mengakses game.

In an upcoming update to Pokémon GO in October, we will end support for Android 5, iOS 10, and iOS 11, as well as iPhone 5s and iPhone 6 devices. Trainers with devices not specifically listed here will not be affected and don’t need to take any action.