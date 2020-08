Perusahaan SpaceX Digugat Karyawan Magang, Bermula dari Pelecehan Seksual oleh Seorang Manajer

PIKIRAN RAKYAT - Seorang karyawan magang mengalami diskriminasi gender dan pelecehan seksual saat bekerja di perusahaan antariksa SpaceX. Karyawan itu kemudian melaporkannya ke pihak berwajib dan membawa gugatan ke pengadilan

Namun, pihak SpaceX justru tidak memperpanjang kerja penuh karyawan magang itu. Hal ini dilakukan perusahaan setelah dia mengemukakan komentar dan tindakan yang tidak pantas yang dibuat oleh manajernya saat itu.

Dikutip Pikiran-rakyat.com dari The Verge, dalam gugatan ke pengadilan yang diajukan pada Jumat, 21 Agustus, Julia Crowley Farenga menuduh manajer prianya di departemen propulsi SpaceX secara rutin mengemukakan hal-hal yang tidak terkait dengan pekerjaan, seperti merenungkan bahwa pertemuan mereka akan lebih baik di sebuah tempat di The Wizarding World of Harry Potter.

Manajer pria itu juga mengomentari interaksinya dengan rekan pria lain.

"Saya bisa menghabiskan sisa hidup saya mencoba mencari tahu Anda," kata manajer itu, menurut pengaduan Julia.

Julia mengaku dirinya tak nyaman setelah manajernya membuat komentar tanpa adanya undangan.

Akhirnya, Julia mengatakan dirinya bertemu dengan wakil presiden propulsi SpaceX, Will Heltsley.