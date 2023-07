Elon Musk Pamer Tweet Dia Paling Banyak Dibaca Netizen Usai Bikin Aturan Pembatasan Twitter

PIKIRAN RAKYAT - Elon Musk memicu kemarahan pengguna Twitter setelah menerapkan pembatasan jumlah tweet yang bisa dibaca per hari. Akun terverifikasi bisa membaca 6.000 tweet per hari, 600 tweet per hari untuk akun yang belum terverifikasi, dan 300 tweet per hari untuk akun baru yang belum terverifikasi.

Elon Musk mengatakan, tujuan pembatasan itu adalah mencegah manipulasi data dan sistem.

"Untuk mengatasi pengikisan data & manipulasi sistem tingkat ekstrem, kami telah menerapkan batasan sementara: akun terverifikasi dibatasi untuk membaca 6.000 tweet per hari, akun yang belum terverfikasi hingga 600 posting per hari, akun baru yang belum diverifikasi menjadi 300 per hari," sebut Elon Musk itu dalam cuitannya pada 1 Juli 2023.

Cuitan Elon Musk itu mendapatkan lebih dari 549.000 retweet dan 393.500 likes dalam kurun kurang dari sehari.

Elon Musk kemudian melanjutkan cuitan itu dengan ucapan sarkas. "Sungguh ironi, cuitan soal pembatasan melihat tweet ini justru meraih rekor tweet yang paling banyak dilihat," sebutnya.

Elon Musk pun dihujani kritik dan kecaman dari para pengguna Twitter yang kecewa.

"Selamat Elon, Anda benar-benar merusak Twitter," ujar pengguna Twitter @harden***.

"Hanya satu masalah dengan kebijakan baru ini. Interaksi sangat rendah hari ini," ujar pengguna Twitter @theparasite***.

"Anda akan menyeret aplikasi ini makin jatuh jika terus mengutak-atik hal-hal yang perlu dibiarkan sendiri. Berusahalah untuk meningkatkan aplikasi ini, bukan merusaknya" ujar pengguna Twitter @thewildest***.