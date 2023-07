Netizen Disuruh Jauhi Hp dan Ngobrol Bareng Orang di Dunia Nyata oleh Elon Musk

PIKIRAN RAKYAT – CEO Twitter, Elon Musk menetapkan batas jumlah cuitan yang bisa dilihat oleh penggunanya per Minggu, 2 Juli 2023. Pada awalnya pengguna platform media sosial ini sempat kebingungan lantaran beranda Twitter tak bisa diperbaharui atau refresh.

Lewat cuitannya, Elon Musk awalnya membatasi jumlah cuitan yang bisa dilihat hanya sebanyak 6.000 cuitan per hari bagi pengguna Twitter yang sudah terverifikasi. Sedangkan pengguna yang belum terverifikasi hanya bisa mengakses 600 cuitan, dan pengguna baru hanya bisa mengakses 300 cuitan.

Protes dari pengguna Twitter pun membanjiri pernyataan dari Elon Musk tersebut. Tak sedikit yang menganggap hal itu dilakukan pemilik Tesla itu demi membuat banyak pengguna Twitter berlangganan dan membuat akun Twitter mereka terverifikasi.

Namun Elon Musk beralasan jika hal itu dilakukan untuk mencegah pengikisan data yang ekstrem, dan manipulasi sistem. Dia pun akhirnya memberikan kelonggaran kepada pengguna Twitter, dengan memperluas batasan yang sebelumnya ditetapkan.

Kini pengguna Twitter yang sudah terverifikasi bisa mengakses cuitan hingga 10.000 per harinya. Sedangkan pengguna yang belum terverifikasi hanya bisa mengakses 1.000 cuitan per hari, dan pengguna baru hanya bisa mengakses 500 cuitan per hari.

Di tengah kepanikan pengguna Twitter, Elon Musk meminta warganet untuk santai saja. Dia pun merasa masyarakat butuh menjauhkan diri dari ponsel dan media sosial, sehingga bisa berinteraksi dengan manusia secara langsung.

Cuitan Elon Musk. /Twitter @elonmusk

"You awake from a deep trance, step away from the phone to see your friends & family (Anda terbangun dari koma yang dalam, menjauh dari telepon untuk melihat teman & keluarga Anda," kata Elon Musk)" ujar Elon Musk.