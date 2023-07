Apakah Twitter Lite Aman? Simak Perbedaannya dengan Twitter Biasa

PIKIRAN RAKYAT - Tidak sedikit netizen yang memilih untuk beralih ke Twitter Lite setelah aturan pembatasan diterapkan CEO Twitter, Elon Musk. Bos Tesla itu mengumumkan bahwa jumlah tweet yang bisa dibaca pengguna setiap harinya akan dibatasi.

Angka yang ditetapkan dalam pembatasan juga ditentukan oleh kategori akun yang dimiliki pengguna. Bagi pengguna yang sudah centang biru atau terverifikasi, jumlah tweet yang bisa dibaca jauh lebih banyak dibandingkan yang tidak.

Akun centang biru bisa membaca sampai 10.000 tweet per hari, akun yang belum diverifikasi dibatasi membaca 1000 tweet per hari, dan akun baru yang belum diverifikasi dibatasi membaca 500 tweet per hari.

“Untuk mengatasi pengikisan data dan manipulasi sistem tingkat ekstrem, kami (Twitter) telah menerapkan batasan sementara,” kata Elon Musk dalam cuitan di akun Twitter pribadinya.

Akibatnya, banyak netizen yang mencari alternatif lain agar bisa terhindar dari pembatasan tersebut. Salah satunya adalah menggunakan Twitter Lite.

Apakah Twitter Lite Aman?

Seiring dengan maraknya saran untuk menggunakan Twitter Lite, banyak juga yang akhirnya mempertanyakan apakah aplikasi tersebut aman untuk digunakan. Lalu, bagaimana jaminan keamanan Twitter Lite?

Aplikasi tersebut dipastikan aman untuk digunakan, karena sama-sama dibuat oleh perusahaan yang sama dengan Twitter. Dilihat Pikiran-Rakyat.com di Google Playstore, Twitter Lite dan Twitter merupakan aplikasi buatan X Corp.

Sama seperti Facebook Lite, Twitter Lite merupakan aplikasi Twitter dengan ukuran yang lebih kecil. Cara kerjanya pun sama seperti Twitter biasa, hanya saja lebih ramah terhadap data dan penyimpanan di ponsel. Fitur utama aplikasi Twitter Lite adalah: