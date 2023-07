Netizen Eksodus ke Twitter Lite karena Elon Musk Batasi Jumlah Tweet yang Bisa Dibaca

PIKIRAN RAKYAT - Pembatasan jumlah tweet atau cuitan yang bisa dibaca oleh pengguna di media sosial Twitter membuat mereka putar otak mencari solusi. Pasalnya, jika ingin bisa melihat tweet lebih banyak, mereka harus memiliki centang biru dengan berlangganan Twitter Blue.

CEO Twitter, Elon Musk kembali membuat gebrakan baru untuk aplikasi burung biru tersebut. Kebijakan itu adalah pembatasan jumlah cuitan atau tweet yang dapat dibaca oleh setiap jenis akun Twitter.

Akun terverifikasi dibatasi membaca 10.000 tweet per hari, akun yang belum diverifikasi dibatasi membaca 1000 tweet per hari, dan akun baru yang belum diverifikasi dibatasi membaca 500 tweet per hari. Hal itu dilakukan untuk mengatasi pengikisan data dan manipulasi sistem tingkat ekstrem.

Nantinya, jika pengguna sudah mencapai batas maksimal 'jatah' membaca tweet, akan muncul tanda peringatan di akunnya. Dengan begitu, jika pengguna ingin melihat lebih banyak tweet, perlu berlangganan agar memiliki centang biru atau diverifikasi.

“Untuk mengatasi pengikisan data dan manipulasi sistem tingkat ekstrem, kami (Twitter) telah menerapkan batasan sementara,” kata Elon Musk dalam cuitan di akun Twitter pribadinya.

Twitter Lite Jadi Solusi

Di tengah keluhan yang muncul akibat pembatasan jumlah tweet yang bisa dibaca, netizen tampaknya menemukan solusi. Mereka beralih ke aplikasi lain yang bisa membuka Twitter tanpa aturan pembatasan tersebut.

Bagi pengguna Android, netizen mengatakan aplikasi Twitter Lite bisa membantu. Sedangkan untuk pengguna iOS, mereka menyarankan Friendly Social Browser.

"Untuk pengguna ANdroid, langkah ini bekerja untuk saya: 1. Masuk Twitter melalui Google Chrome, 2. Gunakan versi mobile, 3. Install (pasang0 aplikasi. Kemudian, selamat datang di Twitter Lite, tidak ada lagi pembatasan. Ini seperti versi pintasan (shortcut), seperti Twitter versi lite (ringan)," tutur akun @m*owin**.