Cara Bikin Twitter Jadi Centang Biru, Bisa Baca 10.000 Cuitan per Hari

PIKIRAN RAKYAT – Elon Musk membuat kebijakan baru yang membatasi pengguna Twitter dalam mengakses cuitan per harinya. Keistimewaan tetap akan diberikan kepada pengguna Twitter yang telah terverifikasi.

Pengguna Twitter yang terverifikasi bisa melihat cuitan lebih banyak. Sedangkan pengguna yang belum terverifikasi dan pengguna baru harus gigit jari lantaran akses melihat cuitan dibatasi per harinya.

Pada cuitannya, Elon Musk menyatakan bahwa pengguna Twitter yang sudah terverifikasi bisa mengakses 10.000 cuitan per harinya. Sedangkan pengguna yang belum terverifikasi bisa melihat 1.000 cuitan per hari, dan pengguna baru bisa mengakses 500 cuitan per harinya.

Bagi Anda yang belum menjadi pengguna terverifikasi, Anda bisa mendaftarkannya kapan pun. Centang biru juga menawarkan beragam fasilitas menarik untuk penggunanya. Berikut ini cara membuat akun Anda menjadi centang biru.

Cara membuat akun Twitter jadi centang biru

Buka Twitter melalui desktop, dan masuk pada akun pribadi Anda. Klik menu Twitter Blue, yang ada pada bar navigasi sebelah kiri. Pilih paket berlangganan yang sudah tertera dalam Twitter, pilih langganan tahunan dan bulanan. (Paket tahunan dibanderol dengan harga Rp1.250.000, sedangkan paket bulanan dibanderol dengan harga Rp120.000) Klik tombol Subscribe dan isi alamat email, informasi kartu pembayaran, nama, dan negara. Klik lagi tombol Subscribe. Selesaikan pembayaran dan verifikasi, lalu fitur Twitter Blue bisa langsung dinikmati

Kriteria kelayakan tanda centang biru