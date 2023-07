Biaya Centang Biru Twitter, Daftar Agar Bisa Lihat Lebih Banyak Tweet

PIKIRAN RAKYAT - CEO Twitter, Elon Musk kembali membuat gebrakan baru untuk aplikasi burung biru tersebut. Kebijakan itu adalah pembatasan jumlah cuitan atau tweet yang dapat dibaca oleh setiap jenis akun Twitter.

Pembatasan yang saat ini diterapkan adalah akun terverifikasi dibatasi membaca 10.000 tweet per hari, akun yang belum diverifikasi dibatasi membaca 1000 tweet per hari, dan akun baru yang belum diverifikasi dibatasi membaca 500 tweet per hari. Hal itu dilakukan untuk mengatasi pengikisan data dan manipulasi sistem tingkat ekstrem.

Nantinya, jika pengguna sudah mencapai batas maksimal 'jatah' membaca tweet, akan muncul tanda peringatan di akunnya. Dengan begitu, jika pengguna ingin melihat lebih banyak tweet, perlu berlangganan agar memiliki centang biru atau diverifikasi.

Lalu, berapa biaya agar bisa dapat centang biru di Twitter?

Twitter Blue adalah langganan bulanan berbayar opsional yang menambahkan tanda centang biru ke akun pengguna dan menawarkan akses lebih awal ke fitur-fitur baru tertentu seperti Edit Tweet.

"Pengguna bisa berlangganan harga sesuai dengan lokasi, mulai dari 8 dolar AS (Rp120.000) per bulan atau 84 dolar AS (Rp1,2 juta) per tahun di negara yang tersedia untuk mendapatkan tanda centang biru serta akses lebih awal ke berbagai fitur," kata Twitter.

Sementara di Indonesia, harga berlangganan centang biru untuk Twitter di iOS dan Android adalah sebesar Rp165.000 per bulan dan Rp1,7 juta per tahun. Sedangkan harga langganan Twitter Blue di web adalah Rp120.000 per bulan dan Rp1,2 juta per tahun.

Semua fitur Twitter Blue akan langsung dapat dinikmati kecuali tanda centang biru, yang akan muncul di profil yang memenuhi syarat setelah peninjauan untuk memastikan akun yang berlangganan sudah memenuhi semua kriteria kelayakan.