Elon Musk Punya Maksud Batasi Jumlah Cuitan Twitter yang Bisa Dibaca: Menjauhlah dari Ponsel

PIKIRAN RAKYAT – Pengguna Twitter mengeluhkan aplikasi media sosial berlogo burung ini error sejak Minggu, 2 Juli 2023 pagi. Bukan error, Twitter ternyata membatasi jumlah cuitan yang bisa dibaca oleh pengguna tiap harinya.

CEO Twitter Elon Musk, mengungkapkan langkah tersebut adalah untuk mencegah pengikisan data yang ekstrem, dan manipulasi sistem. Tentu saja, pengguna Twitter yang telah terverifikasi bakal mendapat keuntungan yang lebih.

Dalam cuitannya, Elon Musk awalnya mengungkapkan pengguna Twitter yang akunnya sudah terverifikasi mendapat kesempatan untuk membaca maksimal 6.000 cuitan per hari. Pengguna Twitter yang tidak terverifikasi hanya bisa melihat 600 cuitan per hari, sedangkan pengguna baru hanya bisa melihat cuitan 300 per hari.

Pernyataan tersebut langsung direvisi oleh pemilik perusahaan Tesla tersebut. Pada cuitan terbarunya, Musk menyebut pengguna terverifikasi bisa melihat 8.000 cuitan per harinya. Sementara itu, pengguna belum terverifikasi hanya bisa melihat 800 cuitan per hari, dan pengguna baru 400 cuitan per hari.

Elon Musk kembali merevisinya, dan menetapkan pengguna Twitter yang sudah terverifikasi bisa mengakses 10.000 cuitan per hari. Sedangkan pengguna belum terverifikasi bisa membaca 1.000 cuitan per hari, dan pengguna baru bisa membaca 500 cuitan per hari.

Alasan sosial

Pada cuitan parodi Elon Musk, disebutkan bahwa yang diambil pengusaha tersebut tak semata hanya karena urusan teknis. Namun, dia mengklaim juga mengedepankan urusan sosial dan kepentingan masyarakat dunia.

Cuitan akun parodi itu menyebut Elon Musk miris melihat orang-orang menjadi kecanduan Twitter. Padahal manusia perlu untuk pergi ke luar rumah dan banyak berinteraksi dengan orang-orang lainnya.

Cuitan itu menyebut jika Elon Musk merasa langkah membatasi pengguna Twitter membaca cuitan lainnya adalah hal yang baik. Bahkan dia merasa aksi pengusaha tersebut itu sudah menyelamatkan penduduk dunia.