10 Ucapan Hari Raya Idul Adha 2023 Penuh Doa dan Sarat Makna, Cocok Jadi Caption Media Sosial

PIKIRAN RAKYAT - Berikut berbagai ucapan Hari Raya Idul Adha 2023 yang penuh doa dan sarat makna. Ucapan ini cocok menjadi caption di media sosial.

Ucapan Hari Raya Idul Adha 2023 bisa juga dikirim secara personal kepada orang-orang terdekat, mulai dari keluarga, kerabat hingga sahabat.

Ucapan Hari Raya Idul Adha 2023 yang sarat makna baik tersedia dalam dua bahasa, yakni Inggris dan Indonesia.

Berikut 10 ucapan Hari Raya Idul Adha 2023 penuh doa dan sarat makna yang dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Hindustan Times.

1. This is the day of sacrifices and expressing love for Allah. May Allah bless you with the best always.

(Hari ini adalah hari kurban dan pengungkapan cinta kepada Allah SWT. Semoga Allah SWT selalu memberikan yang terbaik untuk Anda)

2. As we celebrate this holy festival, I am grateful to have you by my side. Wishing you a blessed and prosperous Eid-Ul-Adha.

(Saat kita merayakan momen yang suci ini, saya bersyukur memiliki Anda di sisi saya. Semoga Anda mendapatkan Idul Adha yang diberkati dan makmur)