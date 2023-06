Epson Perbarui Jajaran Printer Foto Terdahulu Dengan Printer Tangki Tinta Foto WiFi L8050 A4 dan L18050 A3+

PIKIRAN RAKYAT - Epson hari ini secara resmi meluncurkan Printer Tangki Tinta Foto Epson L8050 A4 dan Printer Tangki Tinta Foto Epson L18050 A3+ WiFi, dua tambahan terbaru dari seri EcoTank Epson, yang dibuat untuk meningkatkan batasan-batasan dalam industri pencetakan foto dengan fitur-fitur yang telah disempurnakan.



Bersamaan dengan kemampuan pencetakan foto ini, printer EcoTank ini menggabungkan Teknologi Bebas Panas Epson. Ini merupakan bukti komitmen Epson terhadap keberlanjutan, karena tidak ada panas yang dihasilkan dalam proses pencetakan.

EcoTank L8050 dan L18050 menawarkan solusi pencetakan foto A3 tanpa tepi yang hemat biaya, dan sangat sesuai untuk gambar desain, dan foto yang memukau, serta pencetakan media serbaguna, seperti pencetakan DVD/CD1) dan PVC1).



Sangat cocok untuk bisnis modern, model-model baru ini memiliki desain tangki tinta yang terintegrasi, sehingga dapat dengan mudah masuk ke dalam ruangan yang lebih kecil. Selain itu, desain yang ringkas menghasilkan jejak yang lebih sedikit, setidaknya 30% lebih sedikit dibandingkan dengan model pendahulunya yang lebih besar. Printer ini juga dilengkapi dengan kotak perawatan yang dapat diganti, sehingga memudahkan perawatan, mengurangi waktu henti dan meningkatkan produktivitas bisnis.

dok. Epson

Performa yang Terus Berkembang, Kualitas yang Tak Tertandingi

L8050 dan L18050 melanjutkan warisan Epson dalam pencetakan berkualitas tinggi dengan memanfaatkan penggunaan tinta Light Cyan dan Light Magenta secara efektif untuk memberikan gradasi yang lebih baik dan lebih sedikit bintik, sehingga menghasilkan kualitas cetak yang superior, dan sangat cocok untuk mencetak foto potret dan foto pemandangan.

Kualitas cetak diberikan peningkatan yang signifikan melalui penggunaan 6 tinta warna baru, memungkinkan gambar menjadi lebih cerah daripada printer warna biasa yang hanya menggunakan 4 warna. Ditambah dengan kecepatan cetak yang lebih cepat dari pendahulunya dan beberapa pesaing, Epson L8050 dan L18050 mendefinisikan ulang pencetakan foto berkualitas tinggi.

Selain itu, kedua model ini didukung oleh Image Complement for Down Sample (ICDS), yang membantu menghindari kehilangan data ketika gambar mengalami down sample (gambar yang resolusinya diturunkan secara proporsional). Fitur baru ini meningkatkan ketajaman teks, memungkinkan pencetakan karakter halus dan garis-garis halus yang jernih, yang biasa digunakan dalam cetak biru.