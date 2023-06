IDstar gandeng IBM Automation Kembangkan Intelligent Automation di Indonesia

PIKIRAN RAKYAT – IDStar, perusahaan yang menyediakan layanan Robotic Process Automation (RPA) dan Intelligent Automation (AI), menggandeng IBM Automation dalam mengembangkan Global Development Center di Indonesia.

Penandatanganan kerja sama ini diwakili oleh Ferdinand Prasetyo, CEO IDStar, dan Cin Cin Go, Country General Manager & Technology IBM, dalam acara yang bertajuk Unlocking New Markets: Expanding Business with Digital Automation. Pertemuan ini dihadiri oleh berbagai petinggi perusahaan di bidang perbankan, telekomunikasi, dan BUMN di Jakarta belum lama ini.

Ferdinand Prasetyo mengatakan tantangan yang akan dihadapi pelaku bisnis ke depan akan semakin besar. Dari legacy system (sistem yang sudah lawas dan tidak sesuai dengan tuntutan bisnis), compliance and regulatory burden, data management and analytics, cybersecurity threat hingga customer expectation and experience dapat menghambat performa bisnis.

“Semua challenges itu memerlukan proses administrasi sehingga di sinilah RPA hadir. RPA membantu dan mempercepat proses, serta mengotomatisasi pekerjaan repetitif yang biasa dikerjakan manual,” ucap Ferdinand.

Implementasi RPA pada perusahaan akan menghemat hingga 60% biaya dan meningkatkan produktivitas serta efisiensi proses hingga 20–60%. Inovasi ini juga memangkas waktu pemrosesan data hingga 40% dan memaksimalkan operasi bisnis tanpa menambah SDM. Regulatory compliance cost pun berkurang hingga 50%.

Menurut Ferdinand, ada banyak proses dalam end-to-end suatu bisnis. Untuk membantu mengoptimalkan berbagai proses ini, RPA, IDP (Intelligent Document Processing), Chatbot, AI/ML dapat dikombinasikan sesuai kebutuhan perusahaan. Contohnya, proses administratif yang repetitif dapat dipangkas dengan RPA. Sementara itu, IDP (Intelligent Document Processing) dapat membantu pemrosesan data dari isi dokumen yang tidak teratur, seperti invoice dan berita acara.

“IDP bisa mengenal dan memahami data atau informasi yang harus disimpan. Setelahnya, RPA diperlukan untuk mempercepat proses hingga akhir,” papar Ferdinand.

Ferdinand menyatakan, sudah saatnya pelaku bisnis di Indonesia merangkul RPA atau menggunakan Intelligent Automation Sevices dalam menjalankan usahanya. Untuk memulai transformasi digital ini, process mining dapat menjadi tahap awal guna mengidentifikasi masalah dan proses yang dapat dioptimalkan agar menguntungkan perusahaan.