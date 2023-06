Bule di Meme ‘Waduh’ Kunjungi Bali, Videokan Lagi Posenya yang Viral

PIKIRAN RAKYAT - KumalalaVIP, pemilik meme 'waduh' yang beredar viral di Twitter, terlihat berada di Denpasar Bali. Dia secara khusus membuat video singkat bersama kumpulan penggemarnya.

Dalam video itu, KumalalaVIP memperlihatkan kembali gayanya yang sesuai meme waduh itu, yakni tangan diletakkan di atas pucuk kepala dan wajah sambil tersenyum lebar.

Saat itu, dia juga menyadari betapa viralnya meme waduh dengan adanya ucapan terima kasih dalam unggahan video di Instagram miliknya.

"An incredible team thank you Bali #waduh," ujar KumalalaVIP dalam pernyataan di akun Instagram, dikutip Pikiran-Rakyat.com pada Senin, 19 Juni 2023.

Aksi pria asal Prancis yang memperagakan ulang pose meme waduh itu seketika menjadi sorotan di kalangan netizen Indonesia.

"Grup waduh," ujar pengguna Instagram @okeyy***.

"Waduh berjamaah," ujar pengguna Instagram @eljako***.

"Waduh aku ga diajak," ujar pengguna Instagram @aihar***.