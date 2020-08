Kehidupan di Bumi Hampir Musnah Ketika Bintang Meledak dalam Jarak 65 Tahun Cahaya

PIKIRAN RAKYAT - Penelitian baru-baru ini mengungkapkan bintang yang meledak dalam jarak 65 tahun cahaya hampir memusnahkan semua kehidupan di Bumi.

Peristiwa ini terjadi di era sebelum dinosaurus, bintang yang meledak atau disebut supernova hampir memusnahkan kehidupan yang ada saat itu.

Para ilmuwan telah menemukan bintang terdekat yang sudah mati sekitar 65 tahun cahaya dari Bumi. Ledakan itu menyebabkan supernova besar yang menghantam Bumi dengan radiasi dan menyebabkan kepunahan massal.

Penulis utama penelitian, Profesor Brian Fields, dari Illinois University mengatakan pesan menyeluruh bagi kehidupan di Bumi tidak ada dalam isolasi.

"Kita adalah penduduk dari kosmos yang lebih besar, dan kosmos campur tangan dalam hidup kita, seringkali tanpa disadari, tapi terkadang berbahaya," kata dia, seperti dikutip Pikiran-rakyat.com dari Metro.

Ledakan supernova menyebabkan hilangnya lapisan ozon, yang pada akhirnya menyebabkan peningkatan radias menuju ke permukaan dan menyebabkan kepunahan massal di seluruh Bumi.

Menurut penelitian yang diterbitkan dalam jurnal Proceedings of the National Academy of Sciences, penipisan ozon terjadi selama ratusan ribu tahun. Hal inilah sebabnya para ahli percaya peristiwa supernova terjadi, bukan karena dampak asteroid.