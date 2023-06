Review realme C53 NFC: Juara Baru di Kelas Entry-Level? 

PIKIRAN RAKYAT - realme kembali memperkenalkan anggota baru dari C Series yaitu realme C53 NFC ke Indonesia. realme C53 NFC hadir untuk menjadi “game changer” dalam rangka mendisrupsi pasar dan menetapkan standar baru pada smartphone entry-level. Smartphone dengan slogan 33W Champion Charge akan mempertahankan C Series Champion Standard dengan sejumlah peningkatan spesifikasi dan fitur andalan.

Sebagai game-changer smartphone di entry-level, realme C53 NFC menghadirkan tiga fitur terbaik di segmennya. Mulai dari pengisian daya tercepat 33W di segmennya, memori besar dengan RAM dinamis hingga 12GB + penyimpanan 128GB, serta bodi Ultra Slim 7,49mm tertipis di segmennya dengan desain Shiny Champion yang inovatif.

realme C53 NFC tersedia dalam dua warna yaitu Champion Gold dan Mighty Black. Kali ini kami berkesempatan me-review realme C53 NFC warna Champion Gold. Yuk, langsung saja simak review realme C53 NFC berikut ini.

Desain dan Layar

realme C53 NFC

Varian warna yang kami review kali ini yaitu Champion Gold, membuat realme C53 NFC tampil elegan dan premium. Mengusung tekstur garis emas dan efek cahaya keemasan pada body belakang menyerupai pita emas dan lampu sorot, realme C53 NFC menyoroti momen juara dengan penuh sukacita dan rasa bangga layaknya menjadi seorang champion.

Tak hanya itu, body belakang ponsel ini dibuat dengan proses yang canggih dengan pelapisan gradien filamen emas pertama di kelasnya dengan enam lapisan gradien dan lapisan optik untuk menghasilkan efek gradien tiga zona dan tiga warna. Selain itu, kami juga merasakan jutaan tekstur raster yang dihasilkan dengan menggunakan presisi tingkat nanometer, jumlah piksel yang mencapai jutaan, dan pemrosesan data tingkat GB menggunakan teknologi litografi presisi 100nm.

Smartphone berjuluk The Entry-level Game Changer with 33W fastest charging and 12*+128GB largest storage ini memiliki bodi tertipis dibandingkan dengan smartphone realme pendahulunya dan smartphone lain di kelasnya, hanya 7,49mm. Bobotnya pun cukup ringan, hanya 182g. Ponsel ini cukup nyaman ketika kami genggam dan pas saat dimasukkan ke saku celana.

realme C53 NFC mengadopsi desain bezel right angle yang populer yang umumnya hanya digunakan pada smartphone flagship. Smartphone ini masih mengusung desain tetesan air klasik sebagai wadah kamera selfie beresolusi 8MP.