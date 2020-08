Gara-gara Larangan AS, Ponsel Huawei Makin Sulit Dapat Update Android

PIKIRAN RAKYAT - Pemerintah Amerika Serikat semakin perketat pembatasan pada produsen ponsel Huawei. Pembatasan itu mempersulit Huawei mendapatkan chip untuk perangkatnya.

Dikutip Pikiran-Rakyat.com dari The Verge, lisensi umum sementara yang menawarkan penangguhan hukuman bagi pelanggan Huawei kini telah kedaluwarsa dan tidak akan diperpanjang lagi. Kondisi ini mempersulit perangkat Huawei yang lebih lama untuk menerima pembaruan Android dari Google.

Departemen Perdagangan AS mengatakan pada Senin, 17 Agustus 2020 bahwa mereka akan mengizinkan penelitian keamanan berkelanjutan yang penting untuk menjaga integritas dan keandalan jaringan dan peralatan yang ada dan saat ini beroperasi penuh dengan memberlakukan otorisasi permanen terbatas pada Huawei.

Baca Juga: Cimahi Dapat Bantuan Bus Wisata Tambahan, Ajay : Bisa Ajak Anak-anak Biar Gak Jenuh di Rumah

Pemerintahan Presiden AS Donald Trump menempatkan Huawei dan 114 afiliasinya dalam Daftar Entitas pada Mei 2019, yang berarti perusahaan AS tidak dapat menjual teknologi ke perusahaan tanpa persetujuan eksplisit dari pemerintah AS. Presiden kemudian memperpanjang larangan tersebut hingga 2021.

loading...

Perintah tersebut mencegah perusahaan AS seperti Google melakukan bisnis dengan Huawei, mencegah perusahaan teknologi Tiongkok mendapatkan lisensi Android dan aplikasi Google dari perangkat Huawei.

Kemudian pada Mei 2020 lalu, Departemen Perdagangan AS juga telah mengeluarkan aturan ekspor yang diubah untuk memblokir pengiriman semikonduktor ke Huawei. Secara strategis menargetkan akuisisi semikonduktor Huawei yang merupakan produk langsung dari perangkat lunak dan teknologi AS tertentu.

Baca Juga: Jelang Penerapan Denda, Polres Metro Bekasi Gelar Operasi Penggunaan Masker

Aturan itu mencegah produsen semikonduktor asing yang menggunakan software dan teknologi Amerika dalam operasi mereka untuk mengirimkan produk mereka ke Huawei kecuali terlebih dahulu menerima lisensi dari AS.