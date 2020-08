TikTok Rilis Situs Web Baru untuk Bela Diri dari Tuduhan Trump

PIKIRAN RAKYAT - TikTok telah merilis situs web baru dengan judul 'The Last Sunny Corner of the Internet'. Situs ini menjadi tempat aplikasi asal Tiongkok itu membela diri dari tuduhan pemerintah Amerika Serikat.

“Dengan rumor dan informasi yang salah tentang TikTok yang berkembang biak di Washington dan media, mari kita luruskan,” tulis TikTok di situs web tersebut.

"TikTok tidak tersedia di Tiongkok. Data penggunanya di AS disimpan di Virginia dengan cadangan di Singapura dan kontrol ketat atas akses karyawan," tambah mereka.

TikTok menghadapi potensi larangan di AS karena masalah keamanan nasional yang berasal dari perusahaan induk ByteDance, dan hubungannya dengan pemerintah Beijing.

Pemerintahan Presiden Donald Trump percaya bahwa TikTok, dan aplikasi Tiongkok lainnya seperti WeChat, berpotensi menyampaikan informasi tentang warga Amerika ke Beijing.

Situs web baru TikTok merujuk pada pesan sebelumnya yang menekankan bahwa mereka yakin perintah eksekutif dari Trump itu ilegal.

"TikTok tidak pernah memberikan data pengguna AS apa pun kepada pemerintah Tiongkok, juga tidak akan melakukannya jika diminta. Setiap sindiran yang bertentangan tidak berdasar dan salah," tulis TikTok di situs web baru itu.