Semakin 'Persulit' Huawei, Pemerintahan Trump Perketat Pembatasan Akses Teknologi Chip

PIKIRAN RAKYAT - Semakin sulit bagi raksasa teknologi Huawei untuk mendapatkan chip buatan Amerika Serikat.

Di bawah aturan baru yang dikeluarkan Departemen Perdagangan AS pada Senin, 17 Agustus 2020, setiap perusahaan yang menjual produk apa pun kepada Huawei dengan teknologi AS akan memerlukan lisensi.

Dikutip Pikiran-Rakyat.com dari SCMP, langkah tersebut untuk mencegah upaya Huawei menghindari kendali ekspor AS dengan memperoleh suku cadang elektronik melalui pihak ketiga.

Aturan tersebut dibuat berdasarkan batasan serupa yang dikeluarkan pada bulan Mei 2020 lalu ketika Departemen Perdagangan AS menyempurnakan peraturannya untuk menyertakan chip set yang merupakan produk langsung dari peralatan manufaktur semikonduktor tertentu yang berlokasi di luar AS.

Perubahan semacam itu dapat melarang Huawei memperoleh produk dari perusahaan luar negeri dan melewati batasan AS.

“Akan ada kebingungan tentang bagaimana ini akan diberlakukan, tapi maksudnya cukup jelas. Paling tidak, hal itu mungkin berdampak pada pemasok AS yang mampu memasok Huawei dari lokasi non-AS,” kata Paul Triolo dari Eurasia Group.

“Masalah utamanya adalah bagaimana pemasok semikonduktor non-AS lainnya untuk Huawei memperlakukan aturan tersebut,” kata Triolo.