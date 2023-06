Viral Bule Nangis Gara-Gara Nonton Topeng Monyet: Horor Banget!

PIKIRAN RAKYAT - Seorang seleb TikTok, Rory Eliza menangis sesegukan ketika melihat topeng monyet untuk pertama kalinya. Rory Eliza menonton topeng monyet tersebut di Phuket, Thailand.

Sambil menangis, Eliza menceritakan pengalaman traumatisnya melalui akun TikTok @roryeliza. Video tersebut langsung viral dan telah ditonton sebanyak 10,8 juta kali.

"Trigger warning. Don't support this. It's called the monkey show in Phuket. I wish I knew that's why they make u pay before u go in. Because they know its wrong (Jangan dukung ini. Ini disebut sebagai pertunjukan monyet di Phuket. Saya berharap saya tahu..: itulah mengapa mereka membuat Anda membayar sebelum Anda masuk. Karena mereka tahu itu salah)," kata Eliza di keterangan videonya.

Dari videonya, Eliza menceritakan, awalnya tour guide yang disewanya melarang dia menonton pertunjukan topeng monyet tersebut.

Namun, karena penasaran, Eliza akhirnya mencari tour guide lain yang merekomendasikan agenda topeng monyet. Sampai di tempat tujuan, Eliza dimintai uang sebelum masuk ke dalam.

Eliza langsung syok karena melihat monyet kecil yang terikat dengan rantai. Bayi monyet itu, kata Eliza terlihat gemetaran dan meringkuk di dekatnya.

"Horor banget ketika aku melihat monyet-monyet itu. Kalau kamu di Thailand, Phuket, jangan bayar untuk ini. Jangan dukung ini. Dan aku harap aku menyadarinya sebelum aku masuk karena aku mengeluarkan uang mendukung kekejaman ini," katanya.