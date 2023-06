Viral Momen Bule di Bali Tak Malu Berhubungan Badan di Gang Sempit, Buat Wisatawan Lain Jijik

PIKIRAN RAKYAT – Aksi meresahkan wisatawan mancanegara alias bule di Bali hingga saat ini masih sering dijumpai oleh masyarakat. Bahkan masih sering beredar di media sosial hingga membuat warganet ikutan heran.

Baru-baru ini, Pulau Bali kembali tercoreng usai sebuah video yang memperlihatkan aksi meresahkan bule beredar. Dalam video yang beredar memperlihatkan bahwa pasangan bule melakukan hubungan badan di gang sempit.

Pasangan bule itu melakukan hubungan badan di sebuah teras di depan rumah warga. Bahkan tanpa sembunyi sedikit pun hingga bisa dilihat orang lain.

Momen tersebut direkam oleh seorang pemandu wisata yang tengah memandu wisatawan mancanegara lain berlibur. Saat hendak melewati gang sempit itu, para wisatawan tersebut sampai kaget dan ikut merasakan jijik.

Saat hendak melanjutkan perjalanan, rombongan wisatawan tersebut memilih putar balik. Mereka enggan melihat aksi tak senonoh pasangan bule tersebut.

“Oh my God, let them finish it,” ujar seorang wisatawan mancanegara yang memilih putar balik.

Rombongan wisatawan tersebut juga tak kuasa menahan malu sekaligus tertawa. Apalagi melihat aksi tak senonoh dilakukan di tempat umum di siang hari.

Aksi tak senonoh tersebut beredar di media sosial, dan salah satunya dibagikan akun Instagram @buleleng_ngacuh pada Jumat, 2 Juni 2023. Video tersebut langsung mendapat beragam respons dari warganet.