Viral Menteri Perumahan India Disebut Jatuh ke Septic Tank, Simak Kebenarannya

PIKIRAN RAKYAT – Beberapa waktu lalu warganet di Twitter dihebohkan dengan video yang memperlihatkan Menteri Urusan Perumahan dan Perkotaan India jatuh ke tangki septik. Momen tersebut diunggah akun Twitter @Naz_lira pada 28 Mei 2023 lalu.

Dalam narasi yang beredar, Menteri Urusan Perumahan dan Perkotaan India tersebut jatuh bersama insinyur, dan pengawas kontrol konstruksi yang memiliki jabatan tinggi. Akun tersebut juga menyebutkan bahwa setinggi-tingginya jabatan pasti akan merasakan hal yang tak nyaman ketika jatuh di tangki septik.

"Setinggi apa pun jabatan mu, secantik apa pun paras mu, jika jatuh ke dalam septic tank, percayalah…. rasanya pst tdk enak..!!" ujar @Naz_lira.

"Menteri Perumahan India jatuh ke dalam septic tank saat pemeriksaan dng para kontraktor, insinyur dan pengawas untuk kontrol konstruksi septic tank," katanya menambahkan.

Awalnya, video tersebut diunggah akun Samuel Byamugisha Kamanzi. Dalam unggahan tersebut terdapat narasi bahwa Menteri di India itu jatuh di bangunan yang rapuh gegara hasil korupsi.

“Indian Minister of Houseing falls in a Septic tank under construction. Substrandard work is associated with corruption and fake qualifications (Menteri Perumahan India jatuh ke dalam Septic tank yang sedang dibangun. Pekerjaan substrandard dikaitkan dengan korupsi dan kualifikasi palsu)” ujar narasi tersebut.

Usai video tersebut beredar luas, laman Pesa Check mengungkap bahwa video yang beredar dengan narasi Menteri di India itu jatuh di tangki septik adalah salah. Menteri Urusan Perumahan dan Perkotaan India, Shri Hardeep Singh Puri justru tidak ikut jatuh dalam saluran pembuangan itu.

