Hacker India Balas Dendam dan Klaim Retas Data 7 Juta Penduduk Indonesia, Netizen: Akta Aja Jadi Bungkus

PIKIRAN RAKYAT – Beberapa waktu lalu kelompok hacker alias peretas yang menamai diri mereka Hacktivis Indonesia menghebohkan publik usai dituding meretas situs pemerintahan dan outlet media India. Peretasan yang dilakukan kelompok tersebut terjadi pada Rabu, 24 Mei 2023 sekira pukul 23.56 waktu setempat.

Aksi peretasan yang dilakukan Hacktivis Indonesia ini diungkap akun Twitter @darktracer_int pada 25 Mei 2023 lalu. Dalam unggahan tersebut terlihat tangkapan layar yang memperlihatkan peretas asal Indonesia itu menuliskan ‘Hacktivis Indonesia was here!!’.

Outlet media India yang telah diretas oleh Hacktivist Indonesia salah satunya adalah swarajtv24.com. Akun Twitter tersebut mengungkapkan bahwa aksi peretasan tersebut menargetkan database penduduk dan menjualnya ke dark web.

“An Indonesian hacking group called 'Hacktivist Indonesia' defaced a website of a media outlet in India. (Kelompok peretas Indonesia bernama 'Hacktivist Indonesia' merusak outlet media di India)” ujar akun @darktracer_int pada 25 Mei 2023.

"They also hacked multiple Indian government and Indian sites and leaked databases and credentials onto the dark web. (Mereka juga meretas beberapa situs pemerintah India dan situs India serta membocorkan database dan kredensial ke web gelap)" katanya menambahkan.

Selang sepekan dari aksi peretasan tersebut, pihak India melakukan balas dendam kepada Indonesia. Grup peretas India bernama Team NWH Security mengklaim telah meretas data penduduk Indonesia dan menjualnya.

"An Indian hacker group called Team NWH Security claimed to have leaked the database of 7 million Indonesian citizens. (Kelompok peretas India bernama Team NWH Security mengklaim membocorkan database 7 juta warga Indonesia)” ujar akun @darktracer_int pada Rabu, 31 Mei 2023.

Masyarakat Indonesia yang mengetahuinya bukannya menjadi takut justru menjadi sangat santai. Pasalnya mereka merasa data pribadi penduduk Indonesia sudah beredar bebas, bahkan bisa dijumpai di warung hingga tempat fotocopy.