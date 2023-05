Lagu In The Stars Dibuat Jedag-jedug di Indonesia, Penyanyi Asli Diduga Emosi hingga Beri Sindiran Pedas

PIKIRAN RAKYAT – Tradisi masyarakat Indonesia saat ini adalah melakukan remix terhadap lagu-lagu kondang menjadi koplo. Lagu-lagu tersebut kemudian dijadikan latar belakang untuk unggahan di media sosial terutama di TikTok.

Alhasil lagu yang harusnya bernada sedih justru menjadi menyenangkan setelah di-remix dan menjadi koplo. Tak jarang lagu asli penyanyi menjadi tenggelam dan kalah pamor dengan lagu yang sudah di-remix dan menjadi bernada jegad-jedug.

Beberapa musisi bahkan sempat tak terima lagunya di-remix dan menghilangkan esensi sebenarnya. Baru-baru ini penyanyi internasional, Benson Boone diduga marah dan mengeluarkan sarkasme untuk menyindir masyarakat yang membuat lagunya bertajuk In The Stars menjadi jedag-jedug.

Kekecewaan Benson pertama kali disampaikan pada 26 Mei 2023 lalu di TikTok dan Instagram resminya. Dalam unggahan TikTok, Benson tak menyangka lagunya yang diciptakan untuk mengenang sang nenek yang telah tiada, digubah menjadi lagu disko.

“Never knew a song about my dead granny could go so hard, who’s making these? (Tidak pernah tahu lagu tentang nenekku yang telah meninggal bisa menjadi seperti ini, siapa yang membuatnya?)” kata Benson di TikTok.

Dalam video tersebut, Benson juga menambahkan ekspresinya saat mendengar lagunya dalam versi remix. Wajahnya pun terlihat sangat keheranan dan nampak terganggu usai mendengarnya.

Tak cukup sekali, Benson memberi sindiran untuk kedua kalinya pada Selasa, 30 Mei 2023 di TikTok pribadinya. Dalam unggahannya, Benson mengibaratkan dirinya sebagai anak-anak yang diberi dua pilihan untuk pergi ke Bali atau membuang kertas, anak-anak memilih membuang kertas dan mengabaikan pilihan pertama.

“Free vacation to Bali or throw your pappers (bebas liburan ke Bali atau buang kertasmu)” ujar caption Benson.