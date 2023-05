Hacker India Tebar Ancaman, 7 Juta Data Warga Indonesia Siap Disebar Bebas

PIKIRAN RAKYAT - Masyarakat Indonesia kembali mendapatkan ancaman pencurian data yang datang dari pihak luar negeri. Kali ini ancaman pembocoran data datang dari kelompok hacker di India.

Kebocoran data tersebut diumumkan oleh hacker India dengan nama Team NWH security. Mereka mengaku memiliki data 7 juta masyarakat Indonesia.

Informasi ini disampaikan pertama kali oleh akun Twitter @darktracer_int pada Rabu, 31 Mei 2023. Mereka mengaku sudah memiliki dan akan membocorkan data 7 juta orang Indonesia.

"Indonesia 7 milion citizenship database leaked by Team NWH security," (7 juta data kependudukan Indonesia dibocorkan oleh team NWH security) kata akun tersebut dalam unggahan mereka.

Mereka juga memuat sample curian berupa data yang diduga merupakan milik masyarakat Indonesia yang berhasil mereka curi. Setelahnya mereka juga memberikan ancaman dalam unggahan tersebut.

"Hey kids, this is just a sample. If you dont stop attack, then we will f*ck next level. Better stay awal from Indian cyber space," (Heh bocah, ini masih berupa contoh. Jika kamu tak berhenti menyerang, maka kami akan menaikkannya ke tingkat beriktunya. Lebih baik menjuh dari ruang siber India)," kata mereka.

Tak dijelaskan lebih lanjut mengenai data yang dibocorkan oleh hacker India tersebut. Tetapi mereka menyatakan data yang dibocorkan adalah data kependudukan.

Netizen pun mengomentari fenomena ini dengan berbagai macam komentar.