Update Terbaru, Facebook Gabungkan Fitur Chat Instagram dan Messenger di iOS dan Android

PIKIRAN RAKYAT - Facebook rupanya mulai menggabungkan layanan chatting Instagram dan Messenger di perangkat seluler. Integrasi ini menindaklanjuti rencana yang sebelumnya terungkap di awal tahun 2019.

Dikutip Pikiran-Rakyat.com dari The Verge, bagi sebagaian orang, notifikasi muncul di perangkat versi iOS dan Android Instagram yang memunculkan pesan 'Ada Cara Baru untuk Mengirim Pesan di Instagram' atau There's a New Way to Message on Instagram.

Notifikasi tersebut menawarkan pilihan kepada pengguna untuk memperbarui aplikasi, mencantumkan fitur-fitur seperti desain warna-warni baru, reaksi emoji, gesekan untuk membalas, dan opsi untuk mengobrol dengan teman di Facebook.

Setelah mengetuk tombol update, ikon perpesanan Instagram akan diganti dengan logo Messenger. Namun, belum ada kemungkinan bagi pengguna Instagram untuk mengirim pesan kepada pengguna Facebook.

Munculnya notifikasi ini berarti peluncuran penggabungan chat Instagram dan Messenger semakin dekat.

Pengguna Twitter @notdumbmoney membagikan notifikasi yang muncul pada aplikasi Instagram.

Facebook sebelumnya telah memperjelas rencananya untuk menyatukan platform perpesanan dari aplikasinya untuk memungkinkan pengiriman pesan silang antara Messenger, Instagram, dan WhatsApp.