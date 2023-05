Instagram Tak Dapat Diakses Pengguna Seluruh Dunia, Tagar Instagramdown Trending di Twitter

PIKIRAN RAKYAT - Ribuan pengguna Instagram di Indonesia hingga luar negeri mengeluhkan tak dapat mengakses aplikasi sejak pagi ini, Senin 22 Mei 2023.

Dipantau dari web Downdetector, Instagram tak dapat diakses sejak pukul 08:00 AEST atau pukul 5.00 WIB.

Banyak pengguna Instagram yang beralih ke Twitter untuk mengeluh dan mencari penyebab tak dapat diaksesnya media sosial milik Meta tersebut.

"Everybody going to check Twitter to see if everyone else's Instagram is down. (Semua orang mengecek Twitter untuk melihat jika Instagram orang lain juga tidak bisa diakses)" tulis @brondon***.

Bahkan, tagar instagramdown menjadi trending topic di Twitter hingga pukul 6.22 WIB.

Tagar Instagramdown trending di Twitter

"Udah nyalahin Wifii sama internet, ternyata yang salah instagramnya," tulis netizen Indonesia.