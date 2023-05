Instagram Tak Dapat Diakses via Web dan HP, Pengguna 'Lari' ke Twitter Cari Penyebabnya

PIKIRAN RAKYAT - Pengguna Instagram heboh karena aplikasi media sosial milik Meta tersebut tak bisa diakses. Tak hanya di Indonesia, pengguna luar negeri juga turut menjadi korbannya.

Aplikasi Instagram tidak dapat pengguna pengguna di seluruh dunia sejak Senin pagi.

Banyak pengguna yang mengeluh saat membuka aplikasi Instagram baik di web atau HP bertuliskan, 'Maaf ada yang salah' atau 'Maaf, tidak dapat menyegarkan umpan'.

"Is your INSTAGRAM DOWN? (Apa Instagram Anda tak bisa digunakan?)" tulis salah satu akun Twitter @instagramdown, dikutip pada Senin 22 Mei 2023.

Pengguna Instagram mengeluh di Twitter karena tak bisa akses Instagram.

Netizen Twitter pun banyak meng-iya-kan tidak berfungsinya Instagram. Bahkan banyak meme yang menggambarkan situasi pengguna Instagram yang lari ke Twitter untuk cari 'kebenaran'-nya.

"Everybody going to check Twitter to see if everyone else's Instagram is down. (Semua orang mengecek Twitter untuk melihat jika Instagram orang lain juga tidak bisa diakses)" tulis @brondon***.

