Viral Momen Narapidana Menangis saat Nonton Film Miracle in Cell No 7, Netizen Ikutan Terenyuh

PIKIRAN RAKYAT – Warganet Twitter dibuat terenyuh dengan sebuah video yang memperlihatkan momen narapidana tertawa hingga menangis saat menonton film. Bukan sembarang film, narapidana tersebut menonton film Miracle in Cell No 7 versi Indonesia.

Momen narapidana menonton film Miracle in Cell No 7 tersebut awalnya dibagikan akun TikTok @akbaramadhan__ kemudian diunggah ulang di Twitter oleh akun @tanyarlfes pada Senin, 15 Mei 2023 kemarin. Baik di TikTok maupun di Twitter video ini mendapat like dari ribuan warganet.

“Nonton film Miracle in Cell No 7 di bioskop dan di penjara vibesnya sama tapi suasana hati penontonnya yang berbeda,” ujar akun TikTok @akbaramadhan__.

Dalam video yang dibagikan terlihat para narapidana (napi) menonton film tersebut di sebuah aula di lembaga permasyarakatan (lapas). Terdapat puluhan napi yang menonton film tersebut.

Baca Juga: Bawaslu Awasi Keabsahan Dokumen, Keterwakilan Perempuan hingga Caleg Berstatus Mantan Narapidana

Saat adegan lucu, banyak napi yang ikut tertawa terbahak-bahak. Namun saat adegan sedih, satu persatu napi mulai mengelap air mata mereka. Bahkan terlihat pula napi laki-laki yang langsung mundur dari posisinya yang ada di depan lantaran merasa sedih.

Setelah momen tersebut viral, banyak warganet yang ikutan terenyuh. Sejumlah netizen juga merasa iba dengan kondisi para napi tersebut.

“Mereka yang menangis biasanya yang masuk sel untuk kehidupan keluarganya. Paham kan?” ujar akun TikTok @wnd.

“Saya aja yang anak ada di rumah udah mau mewek di bioskop, pengen buru-buru pulang peluk anak, apalagi bapak-bapak ini yang entah kapan bisa peluk anaknya,” kata akun @gaga***.