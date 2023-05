Viral Penyelam Temukan Al Quran di Dasar Laut, Tak Rusak Meski Terendam di Kedalaman 18 Meter

PIKIRAN RAKYAT – Kitab suci Al Quran sangatlah penting bagi umat Islam di seluruh dunia. Kendati demikian, Al Quran yang terbuat dari kertas memang rentan rusak jika terkena air atau robek.

Tak berlaku bagi Al Quran yang satu ini, kitab suci umat Islam tersebut tak rusak sedikit pun meski terkena air dan terendam di dasar laut. Hal itu diketahui lewat unggahan akun TikTok @ianhaggerty0 pada 8 April 2023 lalu.

Dalam video yang dibagikan sang penyelam, nampak Al Quran tersebut berada di antara terumbu karang dan pasir laut. Al Quran tersebut dalam posisi terbuka, dengan ayat yang terlihat sangat jelas.

Sang penyelam juga nampak membuka lembar Al Quran yang lain. Pada bagian bawah yang menempel dengan pasir terlihat sedikit robek.

Baca Juga: Bersahabat dengan Al-Quran untuk Meluruskan Tujuan Hidup

Terlihat ada banyak ikan kecil yang berenang di atas terumbu karang tempat Al Quran itu ditemukan. Ada pula sejumlah penyelam yang sedang berenang di sekitar terumbu karang.

Sang penyelam menyebut kitab suci itu ditemukan di kedalaman 18 meter dari atas permukaan air laut. Ian merasa sangat heran bagaimana Al Quran tersebut bisa sampai ke dasar laut dan sejak kapan itu terjadi.

“Found book 18 Meters deep. No idea where it came from or how long it's been down there. (Menemukan buku sedalam 18 meter. Tidak tahu dari mana asalnya atau sudah berapa lama di sana),” ujar Ian.

Unggahan tersebut langsung banjir komentar dari warganet. Tak sedikit yang memuji keagungan Al Quran tersebut.