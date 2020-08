Microsoft Hadirkan Game Xbox ke Smartphone, tapi Tidak Tersedia pada Perangkat iOS

PIKIRAN RAKYAT - Microsoft telah meluncurkan versi beta dari layanan streaming game game Xbox xCloud-nya, yang memungkinkan gamer memainkan game berkualitas konsol di smartphone mereka.

Dikutip Pikiran-rakyat.com dari Sky News, bagi pengguna yang memiliki aplikasi Xbox Game Pass dan berlangganan Ultimate kini dapat mengunduh aplikasi beta tersebut di Google Play untuk perangkat Android.

Namun, layanan ini tidak akan tersedia pada perangkat iOS karena aturan ketat Apple di toko aplikasinya App Store.

Xbox xCloud adalah layanan game cloud baru dari Microsoft yang memungkinkan para gamer memainkan game berkualitas tinggi menggunakan controller Xbox One di smartphone Android.

Selama periode pengujian beta, pengguna mendapatkan kesempatan untuk memainkan sebagian dari game yang tersedia sekitar 30 sebelum peluncuran penuh bulan September mendatang.

Di Inggris layanan ini dihargai sekitar, 10,99 Poundsterling atau Rp213.000 per bulan. Sementara di Amerika Serikat ditawarkan sebesar 14,99 dolar AS atau Rp222.000 per bulan.

Sayangnya, game ini baru akan tersedia sepenuhnya di Amerika Utara, Eropa, dan Korea Selatan mulai 15 September 2020, dimana para gamer akan memiliki akses ke layanan tersebut.