Kumpulan Link Twibbon Hari Bidan Internasional 2023, Lengkap dengan Cara Pakainya

PIKIRAN RAKYAT - Hari Bidan Internasional atau International Day of the Midwife (IDM), diperingati tanggal 5 Mei setiap tahunnya. Hal ini bertujuan untuk mengkampanyekan peran penting bidan di dunia.

Peringatan Hari Bidan Internasional ini merupakan bentuk apresiasi terhadap peran bidan terkait jasa-jasanya dalam membantu ibu hamil selama masa kehamilan hingga proses persalinan.

Hari Bidan Internasional 2023 mengusung tema "Together again: from evidence to reality" yang artinya "Bersama lagi: dari bukti menjadi kenyataan". Melalui tema ini diharapkan agar peringatan ini dapat menjadi bukti dukungan untuk profesi bidan dan kebutuhan untuk mengubah bukti ini menjadi peningkatan rasa hormat, otonomi, dan kondisi kerja di bidang kebidanan.

Untuk memperingati Hari Bidan Internasional dapat mengunggah foto menggunakan twibbon. Berikut beberapa link twibbon Hari Bidan Internasional yang dapat digunakan.

Cara Pakai

Sebelum menuju link twibbon, perlu diketahui terlebih dahulu mengenai cara pakainya. Berikut ini beberapa langkah untuk menggunakan link twibbon.

- Pilih salah satu tautan Twibbon tersebut,

- Setelah masuk ke situs Twibbonize, maka klik menu ‘Pilih Foto’,

- Kemudian, unggah foto dari galeri yang akan digunakan untuk Twibbon,

- Atur letak foto sesuai dengan selera pribadi,

- Setelah selesai, download foto tersebut dan simpan di galeri perangkat,

- Selanjutnya, Twibbon dapat diunggah di berbagai akun media sosial.

Link Twibbon

- Link Twibbon Hari Bidan Internasional 2023 - klik di sini

