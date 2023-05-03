Kode Redeem Mobile Legends 'ML' Terbaru Hari Ini 3 April 2023, Segera Klaim Sebelum Kehabisan

Tita Salsabila
- 3 Mei 2023, 09:02 WIB
Kode redeem Mobile Legends
Kode redeem Mobile Legends /Twitter.com/@MobileLegendsFB

PIKIRAN RAKYAT - Kode redeem Mobile Legends (ML) hari ini Rabu 3 April 2023 telah rilis untuk para pemain setia.

Moonton kembali memberikan hadiah gratis kepada pemain Mobile Legends melalui kode redeem yang kini telah rilis.

Segera klaim kode redeem Mobile Legends dan dapatkan hadiah gratis yang akan diberikan.

Beragam hadiah diberikan seperti free skin, ticket, double EXP, battle points, dan hadiah lainnya di ticket, double EXP, battle points, dan hadiah lainnya.

Tidak usah khawatir! Kode Redeem ML ini dirilis resmi oleh Moonton, jadi aman untuk digunakan.

Kode Redeem

Berikut ini beberapa kode redeem Mobile Legends yang masih bisa digunakan:

2a3vc6sne9c322r3g (New)

v399g9t35bcs22krk

yeagrbvvyn9q22mh9

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Editor: Tita Salsabila

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